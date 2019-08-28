الطلاسي يمتع جمهور مسرح مهرجان قمر أبها

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

أقيم مساء أمس حفل غنائي، أحياه الفنان دحوم الطلاسي، على مسرح مهرجان قمر أبها وسط حضور جماهيري كبير من محبيه.

وقدم الطلاسي عدداً من الأغاني مثل أغنية الحب كله خطر، ويا وليفي، وما يطيق الصبر، وأيضاً أغنية عديت بالمستقلي وسقم حالي وأغنية لا تصبر والتي كان لها الأثر الكبير في تفاعل الجماهير.

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تحدث الطلاسي في ختام الحفل للإعلامين الذين رحّبوا بحضوره قائلاً إنه سعيد بتواجده بين محبيه في مهرجان قمر أبها وعبّر عن شكره لإدارة المهرجان على ما قاموا به من جهود في إنجاح الأمسية ووعدهم بالحضور مرة أخرى.

ورداً على سؤال عن الفعاليات الغنائية والسياحية بمنطقة عسير خاصة والمملكة بصفة عامة قال الفنان دحوم إن هناك تطوراً كبيراً جداً والقادم سيكون أفضل.

وختاماً قال الطلاسي عن جديدة بأنه يجهز لأغانٍ عديدة سترى النور قريباً وذلك خلال العشرة أيام القادمة.