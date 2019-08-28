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5 علامات تستوجب فحص عين الأطفال قبل الدراسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قد يُعاني بعض الأطفال من مشاكل في الإبصار ولا يلتفت أولياء الأمور لها ما يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويستوجب إجراء فحص للعين للتأكد من سلامة النظر.
وهناك العديد من العلامات التي تُشير إلى وجود مشاكل في الإبصار منها:
- إمالة الرأس عند النظر.
- تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة.
- تقريب الكتاب أثناء القراءة.
- الحساسية الشديدة للضوء.
- احمرار العينين، وفركها بشدة.
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