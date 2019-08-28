“الصندوق العقاري” الأول في قطاع الخدمات والتنمية ومن أفضل 15 جهة حكومية تقدم خدماتها إلكترونياً

احتل صندوق التنمية العقارية المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية بقطاع الخدمات والتنمية، كما جاء الصندوق ضمن قائمة أفضل 15 جهة حكومية من أصل 167 جهة حكومية تقدم خدماتها الإلكترونية للمواطنين.

جاء ذلك في تقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” عن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية للربع الثاني 2019م.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن ما تحقق جاء نتيجة للقفزة النوعية التي عمل عليها الصندوق في تقديمه للخدمات الإلكترونية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي أسهمت بشكل كبير في تقدم مركز الصندوق عمّا كان عليه في آخر تقرير، حيث كان الصندوق يحتل المركز الثالث في قطاع الخدمات والتنمية.

وأكد العمودي، استمرارية التطوير والتحديث في الممكنات إلكترونياً لتحقيق قفزات جديدة في تقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من مبادرات وبرامج الصندوق العقاري بهدف تمكينهم من الحصول على الدعم السكني وفق إجراءات إلكترونية تتميز بالدقة والسهولة والسرعة، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية تعتبر مقياس لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومؤشراً على تحقيق المنجزات.

وأضاف أن التكاملية في تقديم خدمات إلكترونية إجرائية ومعلوماتية من قبل “الصندوق العقاري” عكست مدى التقدم التقني في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين المستفيدين، مشيراً إلى أن الخدمات التكاملية في الصندوق تمثلت في الربط مع الجهات التمويلية “بنوك وشركات” وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى بالإضافة إلى الخدمات الإجرائية التي جميعها تخدم المستفيد وتقدم له الخدمة كاملة دون الحاجة لمراجعة إدارة أو فروع الصندوق.

وأفاد أن هناك أكثر من 30 خدمة إلكترونية يقدمها الصندوق عبر موقعه الإلكتروني www.redf.gov.sa بالإضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية التي تم تركيبها في فروع الصندوق جميعها تقدم الخدمات إلكترونياً وتغني المواطن عن مراجعة الفروع أو مقابلة الموظف وتمكنه من إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة وفي أي وقت، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية كانت إحدى العناصر التي أسهمت في تسريع وتيرة العمل اليومي وأسهمت في تمكين حصول أكثر من 120 ألف أسرة على المسكن حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وقال: “إن العمل التقني أسهم في تحقيق العديد من المنجزات وكان له أثره على المجتمع والاقتصاد والوطن وجاء متماشياً مع رؤية المملكة”.

وأضاف أن لدى صندوق التنمية العقارية استراتيجية يسعى إلى تحقيقها وتتمثل في تحويل جميع الخدمات التي يقدمها إلى خدمات إلكترونية بهدف تسريع وتيرة العمل اليومي وإنجاز متطلبات المستفيدين وخدمتهم بجودة وكفاءة عالية، وذلك توافقاً مع استراتيجية التحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مؤكداً تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمة إلكترونياً بجودة عالية.

الجدير بالذكر أن مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية يعتبر أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مستوى التطور الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في برنامج التحول الوطني 2020، كما أنه يعتبر أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور ” أفراد – أعمال – حكومية”، حيث يساعد هذا المؤشر على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال للخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لعموم المستفيدين بمختلف القنوات، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وأطلق “الصندوق العقاري” تزامناً مع النقلة النوعية في المجال التقني والتحول من العمل اليدوي التقليدي إلى التعاملات الإلكترونية، حزمة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والجهات التمويلية “بنوك وشركات” وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، التزاماً بالأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020، نحو التحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.