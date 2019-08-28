موعد صرف المساعدة المقطوعة و الاستعلام عنها ذو الحجة 1440هــ

تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية من أبرز المواضيع التي يبحث عنها المواطن السعودي في الأونة الاخيرة، وهي عبارة عن صرف دفعات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وهي لتلبية إحتياجاتهم،في ضل الوضع الإقتصادي الصعب وغلاء المعيشة، فرضت المملكة العربية السعودية مساعدات للمواطنين من اجل رفع مستوي المعيشة، ويتم صرف المقطوعية مرة واحدة في كل عام للأسر التي أستوفت كافة الشروط اللازمة.

موعد صرف المساعدة المقطوعية

تعد المساعدة هي أكثر ما يشغل بآل المواطن السعودي، ومن الجدير أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات و المساعدات للمواطنين، حيث يتم صرفها كل شهر، و يتم وضع الدفعات للمواطن الذي يستحقها و التي تتوفر فيه شروط الاستحقاق، في البنك المركزي في حسابهم الخاص، ويتم تقيم الدفعة حسب احتياج الاسرة لها، ويتم صرفها من قبل الوزارة في مواعيد محدد، وتعلن عنها قبل التسليم بفترة قصيرة وللبحث يرجي زيارة الموقع هنـــــــــا.

شروط الاستحقاق لمساعدة المقطوعة

لا يمتلك المتقدم على سجلات تجارية .

أن يكون المتقدمين غير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي .

ان يكون سن المتقدم فوق 35 عاماً

الأسر أصحاب الاحتياج.

الأسر التي دخل المحدود.

الحالات المستحقة لمساعة المقطوعة