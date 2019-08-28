الاستعلام عن قضية برقم الهوية | معرفة بيانات القضايا من وزارة العدل السعودية

الاستعلام عن قضية برقم الهوية اصبح متاح الآن عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل السعودية، حيث يمكنكم الآن معرفة بيانات القضايا من خلال خدمة الاستعلام عن قضية عن طريق رقم الهوية إلكترونيا، والاستعلام يشمل جميع طلبات التنفيذ التي تم تقديمها إلى المحاكم، التابعة لوزارة العدل السعودية، وإتاحة استعلام القضايا برقم الهوية هو أمر اكثر تطورا، لأنه في السابق كان يتطلب رقم القضية، والآن اصبح يتطلب رقم الهوية فقط للاستعلام عن طلبات التنفيذ التي لك أو عليك، كما تأتى هذه الخدمة الجديدة من قبل وزارة العدل السعودية في تلبية خدمة المواطنين بشأن القضايا المختلفة وطلبات التنفيذ وسهولة الاطلاع على البيانات المختلفة.

هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الإلكترونية التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية السعودية ومنها الاستعلام عن العنوان الوطني وكذلك الاستعلام عن خدمة فرجت لمعرفة الفواتير المستحقة على السجناء، وكذلك التحقق من شهادة الدخل والزكاة وطباعتها.

الاستعلام عن قضية برقم الهوية

بعد كثرة طلبات التنفيذ المختلفة والقضايا المتعددة، نطرح لكم بالخطوات التفصيلية عن كيفية معرفة الاستعلام عن قضية برقم الهوية من قبل وزارة العدل كما يلي:

الدخول على رابط استعلام قضية هنا التابع لوزارة العدل السعودية.

اختيار استعلام عن قضيه برقم الهوية (الخيار الأخير).

اختيار نوع الهوية.

كتابة رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد الهجري وتاريخ الميلاد الميلادي.

إدخال كود التحقق.

الضغط على التالي.

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طرق الاستعلام عن قضية برقم الهوية

الاستعلام عن القضايا بمختلف أشكالها من قبل موقع وزارة العدل الإلكتروني الذي يقدم العديد من خدمات الاستعلام المختلفة:

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استكمال طلب تنفيذ.

إنهاء طلب التنفيذ.

الاستعلام عن طلبات التنفيذ.

تغيير الأيبان.

تغير رقم الهاتف للأفراد المواطنين والمقيمين.

الاستعلام برقم الهوية.

أهمية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

ترجع أهمية الاستعلام عن بيانات قضية من خلال رقم الهوية إلى الكثير من المميزات ومنها: