تعرف على كيفية التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة من خلال نظام نور

نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو توضيحي لأولياء الأمور لمعرفة كيفية تسجيل الأطفال بمدارس الطفولة المبكرة، وذلك بالنسبة للأطفال الجدد والمنقولين، من خلال نظام نور، و قد يسرت الوزارة على أولياء الأمر طرق التسجيل على نظام نور في مراحل تعليم رياض الأطفال و المرحلة الابتدائية.

وقد صرحت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم: أن هناك إقبال كبير من الراغبين بتسجيل أبنائهم بمدارس الطفولة المبكرة، وان هناك قوائم انتظار ترحل فيها الأطفال تلقائيا، كما أوضحت بان مدارس الطفولة المبكرة لا تقتصر على رياض الأطفال بمستوياتها بل تشمل الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية ” الصف الأول والثاني والثالث”، والتي تهدف من خلال هذا النظام تحسين جودة التعليم بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال.

كيفية تسجيل الأطفال بمدارس الطفولة المبكرة:-

الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي: noor.moe.gov.sa/NOOR/login.aspx قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، وذلك لمن لديهم حساب على نظام نور، ولكن اذا كنت مستخدم جديد يرجى إدخال سجلك المدني. اختيار تسجيل طالب جديد. إدخال كافة بيانات الطفل من ” رقم هوية الطفل – صلة القرابة – تاريخ الميلاد “. يتم تحديد المستوى المناسب لطفلك تلقائياً. أكمل إدخال بيانات الطفل والروضة التي ترغب التسجيل بها. اضغط على التعهد والإقرار بأن جميع البيانات المدونة صحيحة.

وأصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عدد من التنبيهات موضحة كالتالي:-