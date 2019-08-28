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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في السعودية

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نقدم لكم اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019، أسعار الذهب في المملكة العربية ، حيث يعد الذهب من المعادن باهضة الثمن، و سوف نذكر لكم اسعار الذهب لهذا اليوم، علماً بأن سعر الذهب في السعودية غير ثابت، فهو يتغير سعر المعدن الاصفر في كل يوم، و يشهد اليوم الثلاثاء إنخفاض بسيط في سعر الذهب، و من العوامل المؤثرة في إرتفاع و إنخفاض سعر الذهب هي، الاقبال عليه، فاذا كان الطلب متزايد، يزداد سعر الذهب و إذا إنخفض الطلب يقل السعر، والعامل الاخر سعر الدولار و تحدث عملية عكسية، إذا إزداد سعر الدولار يقل سعر الذهب و العكس، و أخر هذه العوامل سعر برميل النفط في الممكلة العربية السعودية.

أسعار الذهب ليوم الثلاثاء

نعرض لكم كل تفاضيل سعر الذهب لهذا اليوم، و جميع العيارات ( 24 – 22 – 21 – 14 – 12 )، بالإضافة الي كيلو الذهب، و يعرض بكلا العملتان الريال السعودي و الدولار الأمريكي، حيث يوجد انخفاض بسيط في سعر الذهب اليوم.

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 184.23 ريال سعودي 49.12 دولار
سعر الذهب عيار 22 168.88 ريال سعودي 45.03 دولار
اسعار الذهب عيار 21 161.21 ريال سعودي 42.98 دولار
اسعار الذهب عيار 18 138.17 ريال سعودي 36.84 دولار
سعر الذهب عيار 14 107.47 ريال سعودي 28.65 دولار
سعر الذهب عيار 12 92.12 ريال سعودي 24.56 دولار
اسعار أوقية الذهب 5,730 ريال سعودي 1,528 دولار
اسعار جنيه الذهب 1,290 ريال سعودي 343.86 دولار
اسعار كيلو الذهب 184,230 ريال سعودي 49,122 دولار

 

 

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