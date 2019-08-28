سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في السعودية

نقدم لكم اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث يعد الذهب من المعادن باهضة الثمن، و سوف نذكر لكم اسعار الذهب لهذا اليوم، علماً بأن سعر الذهب في السعودية غير ثابت، فهو يتغير سعر المعدن الاصفر في كل يوم، و يشهد اليوم الثلاثاء إنخفاض بسيط في سعر الذهب، و من العوامل المؤثرة في إرتفاع و إنخفاض سعر الذهب هي، الاقبال عليه، فاذا كان الطلب متزايد، يزداد سعر الذهب و إذا إنخفض الطلب يقل السعر، والعامل الاخر سعر الدولار و تحدث عملية عكسية، إذا إزداد سعر الدولار يقل سعر الذهب و العكس، و أخر هذه العوامل سعر برميل النفط في الممكلة العربية السعودية.

أسعار الذهب ليوم الثلاثاء

نعرض لكم كل تفاضيل سعر الذهب لهذا اليوم، و جميع العيارات ( 24 – 22 – 21 – 14 – 12 )، بالإضافة الي كيلو الذهب، و يعرض بكلا العملتان الريال السعودي و الدولار الأمريكي، حيث يوجد انخفاض بسيط في سعر الذهب اليوم.