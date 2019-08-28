سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في السعودية

نقدم لكم اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث يعد الذهب من المعادن باهضة الثمن، و سوف نذكر لكم اسعار الذهب لهذا اليوم، علماً بأن سعر الذهب في السعودية غير ثابت، فهو يتغير سعر المعدن الاصفر في كل يوم، و يشهد اليوم الثلاثاء إنخفاض بسيط في سعر الذهب، و من العوامل المؤثرة في إرتفاع و إنخفاض سعر الذهب هي، الاقبال عليه، فاذا كان الطلب متزايد، يزداد سعر الذهب و إذا إنخفض الطلب يقل السعر، والعامل الاخر سعر الدولار و تحدث عملية عكسية، إذا إزداد سعر الدولار يقل سعر الذهب و العكس، و أخر هذه العوامل سعر برميل النفط في الممكلة العربية السعودية.
أسعار الذهب ليوم الثلاثاء
نعرض لكم كل تفاضيل سعر الذهب لهذا اليوم، و جميع العيارات ( 24 – 22 – 21 – 14 – 12 )، بالإضافة الي كيلو الذهب، و يعرض بكلا العملتان الريال السعودي و الدولار الأمريكي، حيث يوجد انخفاض بسيط في سعر الذهب اليوم.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|184.23 ريال سعودي
|49.12 دولار
|سعر الذهب عيار 22
|168.88 ريال سعودي
|45.03 دولار
|اسعار الذهب عيار 21
|161.21 ريال سعودي
|42.98 دولار
|اسعار الذهب عيار 18
|138.17 ريال سعودي
|36.84 دولار
|سعر الذهب عيار 14
|107.47 ريال سعودي
|28.65 دولار
|سعر الذهب عيار 12
|92.12 ريال سعودي
|24.56 دولار
|اسعار أوقية الذهب
|5,730 ريال سعودي
|1,528 دولار
|اسعار جنيه الذهب
|1,290 ريال سعودي
|343.86 دولار
|اسعار كيلو الذهب
|184,230 ريال سعودي
|49,122 دولار