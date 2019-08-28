اليكم رابط الاستعلام المرورية والمخالفات في السعودية

ضمن المتابعة المستمرة في اخبار دولة المملكة العربية السعودية، فقد كشفت وزارة الداخلية في دولة المملكة عن الاستعلام و اكتشاف المخالفات المرورية عبر الانترنت عبر بوابة أبشر الالكتروينة، وذلك من باب التيسر علي المواطنين و دفع جيمع المخالفات، ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع أبشر، ويحب أن يسجل المستفيد رقم الهوية الخاص به عند الدخول الي الموقع الالكتروني أبشر، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال العديد من التفاصيل الإستعلام المرورية



إليكم الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة

يحرص العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية القيام بمعرفة كيفية الإستعلام عن معلومات رخصة، هذا ويمكن أيضاً الكشف عن الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكنك عزيز المواطن الكشف عن معلومات و شروط رخصة القيادة في الممكلة، وهي الدخول الي الموقع والاستعلام عن البيانات الخاصة بــ رخصة القيادة للمواطنين، و هو يهدف الي التيسير على المواطينين داخل الممكلة ويكمن الكشف عبر الرابط ومن هنا .، وقد حرصت الوزارة على التسهيل على المواطنين في المملكة .

الاعتراض عن المخالفات المرورية

أطلقت الإدارة العامة للمرور في دولة المملكة العربية السعودية في بداية العام خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات، بهدف توفير الوقت والجهد والتخفيف علي المواطنين وتقديم خدمة جيدة للمواطنين لراغبين بالاعتراض على المخالفات المرورية، حيث تم بدء الخدمة في القصيم، و المدينة و عسير و جازان، و يمكن أيضاً تقديم الاعتراض خلال اقل من 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يمكن الاعتراض مرة أخري او بعد التاريخ المحدد، ولا يمكن الاعتراض على المخالفة في فترة المراجعة، وفي حال لم يتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل يتم حينها مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة.