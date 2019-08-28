، مدير تعليم الأفلاج: أي جهد لا ينعكس على أداء الطلاب يُعد هدرًا تعليميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في لقاء تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة" جمع رؤساء الأقسام وقادة المدارس

تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، اللقاء الأول لقادة العمل التربوي، على مسرح الإدارة، الذي كان تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة"؛ وذلك بحضور المساعدين ورئيس الإشراف التربوي ورؤساء الأقسام التربوية وقادة مدارس المحافظة.

وتناول اللقاء الذي رعاه مدير التعليم، كلمة افتتاحية من رئيس قسم القيادة المدرسية، أكد خلالها على الانضباط المدرسي، وانتظام الطلاب، وخطط واستراتيجيات التدريس والتعلم النشط، وأهمية رفع التحصيل الدراسي.

بعد ذلك تحدّث رئيس قسم النشاط المدرسي، عن ضرورة أن تكون جميع فقرات حفل اليوم الوطني خاصة بهذه المناسبة.

من جهته، أوضح مدير المتابعة آلية تنظيم الإجازات في نظام فارس وفق الإجراءات النظامية، كما تداخل مدير شؤون المعلمين في كلمة تحدّث خلالها عن الإخلاء والمباشرة في نظام فارس، كذلك تحدّث مدير التطوير المهني التعليمي عن المنصة الإلكترونية للتدريب، وتَضَمّن اللقاءُ مداخلةً للمساعد للشؤون المدرسية.