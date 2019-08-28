- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، اللقاء الأول لقادة العمل التربوي، على مسرح الإدارة، الذي كان تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة"؛ وذلك بحضور المساعدين ورئيس الإشراف التربوي ورؤساء الأقسام التربوية وقادة مدارس المحافظة.
وتناول اللقاء الذي رعاه مدير التعليم، كلمة افتتاحية من رئيس قسم القيادة المدرسية، أكد خلالها على الانضباط المدرسي، وانتظام الطلاب، وخطط واستراتيجيات التدريس والتعلم النشط، وأهمية رفع التحصيل الدراسي.
بعد ذلك تحدّث رئيس قسم النشاط المدرسي، عن ضرورة أن تكون جميع فقرات حفل اليوم الوطني خاصة بهذه المناسبة.
من جهته، أوضح مدير المتابعة آلية تنظيم الإجازات في نظام فارس وفق الإجراءات النظامية، كما تداخل مدير شؤون المعلمين في كلمة تحدّث خلالها عن الإخلاء والمباشرة في نظام فارس، كذلك تحدّث مدير التطوير المهني التعليمي عن المنصة الإلكترونية للتدريب، وتَضَمّن اللقاءُ مداخلةً للمساعد للشؤون المدرسية.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 04:01 PM
في لقاء تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة" جمع رؤساء الأقسام وقادة المدارسمدير تعليم الأفلاج: أي جهد لا ينعكس على أداء الطلاب يُعد هدرًا تعليميًّا
تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، اللقاء الأول لقادة العمل التربوي، على مسرح الإدارة، الذي كان تحت شعار "معًا لجاهزية متميزة"؛ وذلك بحضور المساعدين ورئيس الإشراف التربوي ورؤساء الأقسام التربوية وقادة مدارس المحافظة.
وتناول اللقاء الذي رعاه مدير التعليم، كلمة افتتاحية من رئيس قسم القيادة المدرسية، أكد خلالها على الانضباط المدرسي، وانتظام الطلاب، وخطط واستراتيجيات التدريس والتعلم النشط، وأهمية رفع التحصيل الدراسي.
بعد ذلك تحدّث رئيس قسم النشاط المدرسي، عن ضرورة أن تكون جميع فقرات حفل اليوم الوطني خاصة بهذه المناسبة.
من جهته، أوضح مدير المتابعة آلية تنظيم الإجازات في نظام فارس وفق الإجراءات النظامية، كما تداخل مدير شؤون المعلمين في كلمة تحدّث خلالها عن الإخلاء والمباشرة في نظام فارس، كذلك تحدّث مدير التطوير المهني التعليمي عن المنصة الإلكترونية للتدريب، وتَضَمّن اللقاءُ مداخلةً للمساعد للشؤون المدرسية.
، مدير تعليم الأفلاج: أي جهد لا ينعكس على أداء الطلاب يُعد هدرًا تعليميًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم الأفلاج: أي جهد لا ينعكس على أداء الطلاب يُعد هدرًا تعليميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.