محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من البحث.. وبمشاركة متطوعين عثر ‏الدفاع المدني ‎بمحافظة فيفاء، على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بعد تكثيف جهود البحث، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.

وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بسقوط شخص في سيل وادي ضمد، قبل العثور عليه ميتًا، بعد بحث استمر لساعات. Advertisements 28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 03:45 PM بعد ساعات من البحث.. وبمشاركة متطوعين "مدني فيفاء" يعثر على جثة "مفقود وادي ضمد" "مدني فيفاء" يعثر على جثة "مفقود وادي ضمد" عثر ‏الدفاع المدني ‎بمحافظة فيفاء، على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بعد تكثيف جهود البحث، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.

وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بسقوط شخص في سيل وادي ضمد، قبل العثور عليه ميتًا، بعد بحث استمر لساعات. الكلمات المفتاحية ، "مدني فيفاء" يعثر على جثة "مفقود وادي ضمد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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