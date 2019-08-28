، الرياض.. "القاسم" يدشن أسطول سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأنظمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الخدمة في المناطق ذات التضاريس الوعرة وفي الأجواء المناخية الصعبة

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض اليوم، أسطول سيارات الإسعاف الجديد، البالغ عددها 27 سيارة إسعاف دفع رباعي مجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيزها بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر؛ بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العلميًّات؛ مما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.

وأكد "القاسم"، بعد تدشينه لأسطول سيارات الإسعاف الجديد، الاستفادةَ من هذا الأسطول في تعزيز الخدمة الإسعافية في المناطق ذات التضاريس الوعرة وفي الأجواء المناخية الصعبة.

وأشار إلى أن تأمين مثل هذه السيارات التي تتميز بالقوة والسرعة؛ سيسهم في سرعة تقديم الخدمات الإسعافية ووصولها لجميع المواقع؛ وخصوصًا الطرق غير المعبدة.

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة تسعى بشكل دوري لتقييم خدماتها الإسعافية، ومعالجة أوجه القصور في حال وُجدت، كما تسعى الهيئة بشكل مستمر نحو تحسين جودة خدماتها الإسعافية؛ سواء من خلال تحديث أسطول سيارات إسعافها، أو من خلال إنشاء المراكز الإسعافية وفق المعايير والدراسات التي تعدها الهيئة بشكل دوري.

وأوضح أن الهيئة حريصة على نشر الخدمة الإسعافية، والتعزيز من جودتها؛ بحيث يكون انتشار الخدمة بشكل أكبر وأكثر احترافية.