، المارقون زرعوها بالمدارس والبيوت.. نزع 2797 لغمًا خلال أسبوع باليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسام: الجريمة الحوثية راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2019م، 2797 لغمًا؛ منها 690 لغمًا مضادة للدبابات، و2107 ذخائر غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 83748 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.