، القصيم تستضيف 100 شخصية ضمن مهرجان بريدة للتمور ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم خلال الفترة الحالية 100 شخصية من داخل وخارج المملكة العربية السعودية لزيارة مهرجان بريدة للتمور 1440هـ والمقام حالياً في مدينة التمور ببريدة.
وأوضح أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لتطلعات أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، المتمثلة في التكامل والتقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل إبراز الوجه المشرق للمنطقة وتفعيل كل الجوانب التي تعزز الإضاءة على مفاصل التنمية وفرص الاستثمار وخلق بيئة جاذبة تدعم الرؤية الوطنية وتنويع المصادر والموارد المالية في ظل اقتصادٍ وطني مثالي.
وأكد أن نجاح مهرجان بريدة للتمور وما يعيشه من تطور قفز به نحو مشارف العالمية بخطى واثقة ومنهجية علمية واستراتيجية عملية أحد ثمار اهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.
وبيّن أن غرفة القصيم حرصت على تحقيق هذه الصورة التكاملية والتناغم مع الجهة المنظمة للمهرجان من خلال مشروع دعوة الضيوف والحرص على التنوع في الاستقطابات وفقاً لكفاءة وتخصص المدعوين داخل وخارج المملكة والتي تضم 100 شخصية من رؤساء مجالس غرف تجارية ورجال المال والأعمال واقتصاديين وإعلاميين وباحثين في المجالات الزراعية والتسويقية والنوافذ التجارية.
وأعرب أمين عام الغرفة عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الغرفة على حرصه واهتمامه وتبنيه لمثل هذه الخطوات في مختلف الفعاليات والمناسبات، وهو ما برز في تكفل رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحميد بتحمل كل تكاليف الضيوف المائة للمنطقة على حسابه الخاص رغم أن الدعوة موجهةً باسم الغرفة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 03:25 PM
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم خلال الفترة الحالية 100 شخصية من داخل وخارج المملكة العربية السعودية لزيارة مهرجان بريدة للتمور 1440هـ والمقام حالياً في مدينة التمور ببريدة.
وأوضح أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لتطلعات أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، المتمثلة في التكامل والتقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل إبراز الوجه المشرق للمنطقة وتفعيل كل الجوانب التي تعزز الإضاءة على مفاصل التنمية وفرص الاستثمار وخلق بيئة جاذبة تدعم الرؤية الوطنية وتنويع المصادر والموارد المالية في ظل اقتصادٍ وطني مثالي.
وأكد أن نجاح مهرجان بريدة للتمور وما يعيشه من تطور قفز به نحو مشارف العالمية بخطى واثقة ومنهجية علمية واستراتيجية عملية أحد ثمار اهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.
وبيّن أن غرفة القصيم حرصت على تحقيق هذه الصورة التكاملية والتناغم مع الجهة المنظمة للمهرجان من خلال مشروع دعوة الضيوف والحرص على التنوع في الاستقطابات وفقاً لكفاءة وتخصص المدعوين داخل وخارج المملكة والتي تضم 100 شخصية من رؤساء مجالس غرف تجارية ورجال المال والأعمال واقتصاديين وإعلاميين وباحثين في المجالات الزراعية والتسويقية والنوافذ التجارية.
وأعرب أمين عام الغرفة عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الغرفة على حرصه واهتمامه وتبنيه لمثل هذه الخطوات في مختلف الفعاليات والمناسبات، وهو ما برز في تكفل رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحميد بتحمل كل تكاليف الضيوف المائة للمنطقة على حسابه الخاص رغم أن الدعوة موجهةً باسم الغرفة.
، القصيم تستضيف 100 شخصية ضمن مهرجان بريدة للتمور ،
المصدر : الخليج 365
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