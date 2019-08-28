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نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة، الدكتور علي حسن الزرعي؛ في إجراء عملية نوعية بالمنظار لمريضة كانت تعاني من التهاب فطري مزمن في الجيوب الأنفية، امتد إلى العين، وتَسَبب في زغللة وازدواجية في النظر.
وتمكّن الفريق الطبي من إنقاذ العين والمحافظة على حِدة النظر، وتم خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 03:22 PM
عانت من التهاب بالجيوب الأنفية تَسَبب في زغللة وازدواجية للنظر
نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة، الدكتور علي حسن الزرعي؛ في إجراء عملية نوعية بالمنظار لمريضة كانت تعاني من التهاب فطري مزمن في الجيوب الأنفية، امتد إلى العين، وتَسَبب في زغللة وازدواجية في النظر.
وتمكّن الفريق الطبي من إنقاذ العين والمحافظة على حِدة النظر، وتم خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.
، جراحة نوعية عاجلة تُنقذ عين مريضة بمستشفى عسير المركزي ،
المصدر : الخليج 365
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