خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي

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دبي - بواسطة محمد فارس عكاظ (الكويت)استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم، بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي.
وحمّل سمو أمير دولة الكويت، سموه، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تهنئتهما بسلامته، سائلًا المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.