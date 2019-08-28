السعودية | مذكرة تفاهم بين “الحرس الوطني” وجامعة الملك سعود لتأسيس شراكة علمية وتعليمية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
وقع قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان في وزارة الحرس الوطني، ومدير جامعة الملك سعود، مذكرة تفاهم، تؤسس للشراكة الاستراتيجية في المجالات العلمية والتعليمية بشتى فعالياتها ومناشطها.
وصدرت الموافقة على أن تكون بداية دورة القيادة والأركان في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني يوم الأحد الموافق ٣٠/ ١/ ١٤٤١هـ.
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