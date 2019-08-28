السعودية | التقاعد: 40 مليار ريال قيمة المعاشات المصروفة للنصف الأول من عام 2019م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التقاعد: 40 مليار ريال قيمة المعاشات المصروفة للنصف الأول من عام 2019م والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:05 مساءً, 28 أغسطس 2019 م
المناطق - الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م بلغت 40 مليار ريال، حيثزادت المبالغ المصروفة بمقدار (3.5) مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.
كما بلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م (29،474) متقاعد في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من عام 2018م (25،981) متقاعد بزيادة قدرها (13%)،ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م (933،184)متقاعد، يصرف لهم شهرياً (6.6) مليار ريال.
ومن جانب أخرأنهتالمؤسسة أكثر من (1.2) مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها(88%) معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي بدورة يساهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.
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