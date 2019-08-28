سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019

سجل متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بواقع قرش في بداية التعاملات لدى بعض البنوك وشركات الصرافة المصرية، ليسجل متوسط السعر 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، "الجنيه = 100 قرش".

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي ارتفاعا طفيفا بنحو قرش ليسجل 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد والبركة والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات.

وارتفع سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي بنحو قرش ليسجل 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي قناة السويس وعودة.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر في البنوك المصرية اليوم الأربعاء.

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وارتفع سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بنحو قرشين ليسجل إلى 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنكي بلوم والأهلي اليوناني

بينما سجل سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان أدني مستوي عند 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.49 جنيه للبيع.

وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد شهد سعر شراء اليورو تراجعا بنحو قرشين ليسجل 18.29 جنيه، كما انخفض سعر البيع بنحو قرشين ليبلغ 18.41 جنيه، بينما ارتفع سعر الإسترليني 10 قروش للشراء ليبلغ 20.24 جنيه للشراء وزاد 11 قرش البيع ليسجل 20.40 جنيه.

أما على صعيد العملات العربية، فقد شهد سعر الريال السعودي تراجعا طفيفا بنحو قرش ليسجل 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، بينما استقر نسبيا الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي بنحو قرش لسعر الشراء مسجلا 54.32 جنيه للشراء بينما هبط سعر البيع بنحو 3 قروش ليهبط إلى 54.69 جنيه.