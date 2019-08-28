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الترفيه تودّع 60 طالباً وطالبة في أولى دفعات برنامج الابتعاث
بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار
متابعات الخليج 365 - الرياض
في حفل أقيم في العاصمة الرياض، ودّعت الهيئة العامة للترفيه الدفعة الأولى من طلاب برنامج ابتعاث الترفيه والتي شملت 60 طالباً وطالبة، حيث سيغادرون إلى الولايات المتحدة الأميركية لنيل درجة البكالوريوس في قطاع الترفيه من كلية روزن، يعودون بعدها للعمل في شركة القدية للاستثمار.
وبهذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن أحمد باناجه عن سعادته بهذه الرحلة التي سيعود أثرها على المملكة ونهضتها التي يتم بناؤها من خلال رؤية السعودية 2030، كما حثّ باناجه الطلاب إلى بذل قصارى جهدهم في رفع اسم بلادهم عالياً، والاستفادة من الخبرات التي سيتلقونها خارج المملكة ونقلها إلى بلادهم التي تسير وفق خطة عظيمة تحت ظل القيادة الرشيدة.
وكانت الهيئة أطلقت مطلع يوليو الماضي برنامج ابتعاث الترفيه لنيل درجتي البكالوريوس والماجستير ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية 2030، حيث سيتم ابتعاث الطلاب لدراسة التخصصات الترفيهية التي تتناسب وسوق العمل في المملكة.
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