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2019-08-28 رياح على المدينة حتى الثامنة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظة ينبع, محافظة بدر وادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.









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