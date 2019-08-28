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فيديو.. زيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد للشيخ صباح
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن سعد، مقطع فيديو للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل إلى أمير دولة الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات وتقدير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.
وعلق سلطان بن سعد على الفيديو بقوله: والدنا يهنئ والدنا بتعافيه من العارض الصحي، كنا ومازلنا وسنظل كما نحن. ماضياً خالداً، مصيراً واحداً، ومستقبلاً واعداً بإذن المولى الواحد.
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