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2019-08-28 هكذا استعدت البيئة لموسم التكاثر الشتوي للجراد في جازان متابعات الخليج 365 - واس عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة أمس، اجتماعاً ضم عدداً من المختصين بالمركز وفرع الوزارة بالمنطقة، بحضور مدير فرع الوزارة بجازان المهندس غانم الجدعان، ومدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني.

وتم في الاجتماع مناقشة جميع أعمال المكافحة التي تمت خلال الفترة السابقة، والاتفاق على آلية العمل المناسبة للفترة الحالية والاستعدادات لموسم التكاثر الشتوي القادم.

كما تم مناقشة الإجراءات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المادية والبشرية للحد من أضرار الجراد الصحراوي على المحاصيل الزراعية بمنطقة جازان.









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