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2019-08-28 أجواء إيمانية يقضيها الزائر بساحات المسجد النبوي متابعات الخليج 365 - واس ينعم زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بخدمات هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

عدسة واس وثقت الأجواء الإيمانية في الساحات الخارجية للمسجد النبوي ودور المظلات الخارجية في حماية زوار المسجد النبوي من حرارة الشمس.

يذكر أن ساحات المسجد النبوي تحتضن داخلها 250 مظلة وهي مظلات متحركة غرست في ساحات المسجد النبوي المكشوفة في جهاته الأربعة، تبلغ مساحة الساحات التي تغطيها المظلات المتحركة 143 ألف متر مربع، وتبلغ أبعاد المظلة الواحدة نحو 25.5 متر في 25.5 متر، ويبلغ وزنها نحو 40 طناً، وتعمل بنظام آلي لفتحها وإغلاقها، وتعلو المظلات إحداهما الأخرى لتحقيق التداخل بينها.











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