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العثور على جثة مفقود سيل وادي ضمد

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2019-08-28

العثور على جثة مفقود سيل وادي ضمد

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن الدفاع المدني في فيفا بمنطقة جازان، صباح اليوم الأربعاء، العثور على جثة المفقود في سيل وادي ضمد.

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وأوضح المدني أنه تم العثور على جثة المفقود بمشاركة متطوعي الدفاع المدني، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ونشر المدني صورًا تبين عملية انتشال جثة المفقود.





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