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العثور على جثة مفقود سيل وادي ضمد
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن الدفاع المدني في فيفا بمنطقة جازان، صباح اليوم الأربعاء، العثور على جثة المفقود في سيل وادي ضمد.
وأوضح المدني أنه تم العثور على جثة المفقود بمشاركة متطوعي الدفاع المدني، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
ونشر المدني صورًا تبين عملية انتشال جثة المفقود.
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