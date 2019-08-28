“الفضلي” يوقع مذكرة تفاهم لتطوير أبحاث وإنتاج الزراعة الملحية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية “إكبا”، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود بين الطرفين في مجالات تطوير أبحاث وأنظمة إنتاج الزراعة الملحية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإدارتها إدارة مستدامة، وتبادل الخبرات.

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وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تضمنت الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المركز في مجالات بناء القدرات والدراسات والأبحاث الزراعية والبيئية والموارد الطبيعية، وبخاصة في مجال تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والتكيف مع التغير المناخي، وعقد برامج تنمية القدرات للفنّيين والمزارعين السعوديين، وتوطين وتنفيذ وتطوير أبحاث وأنظمة إنتاج الزراعة الملحية، بشقيها المحصولي والحراجي، بحسب الحالات المختلفة، والتي تسهم في المحافظة على تكامل النظام البيئي والزراعي.

وبينت أن المذكرة أشارت إلى ضرورة إعداد مقترحات مشروعات للوزارة في مجالات الاهتمام المشتركة، التي تتضمن الإنتاج النباتي، ونظام مراقبة الجفاف، وتطوير الأصناف المحصوليّة الحراجيّة المحليّة الواعدة، وحفظ الأصول الوراثية النباتية، وتنفيذ برامج أقلمة وتحسين للمحاصيل الزراعية والأشجار الحراجية الواعدة وفق المتطلبات البيئية في المملكة.

وأكدت الوزارة على التعاون المشترك لإنجاز المشروعات والبرامج والتقنيات التي تحقق التنمية البيئية والزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد المائية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير، ذات الاهتمام المشترك، وعقد جلسات عمل ومؤتمرات علمية، وتوفير الدعم الفني لاستراتيجيات الوزارة وبرامجها ضمن رؤية المملكة (2030).