غرق مواطنة وابنتها في اندونيسيا

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) @abs912 تحولت رحلة سفر عائلة سعودية إلى اندونيسيا من اجل السياحة إلى فاجعة، وذلك بغرق الام وابنتها في في منطقة لومبوك الساحلية وذلك جراء موجة عالية اخذت الام وابنتها الى منطقة بعيدة واكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا عصام بن عابد الثقفي لـ "الخليج 365" أن السفارة منذ بلغت بالحادثة ارسلت مندوب السفارة في بالي إلى لومبوك وباشر الحالة وأضاف أن عائلة سعودية مكونة تقريبا من 15 شخصا قدمت إلى اندونيسيا من أجل السياحة وهم كل سنة يأتون إلى منطقة لومبوك وهي منطقة ساحلية. وأشار الثقفي أن الوالد وزجته وابنته واطفاله كانوا يسبحون في منطقة كان الموج فيها عالي جدا، واخذت موجة الأم وابنتها إلى منطقة صخرية بعيدة وأضاف أن أهل المنطقة والعائلة قاموا بنقلهما إلى المستشفى ولكن للاسف الأم وابنتها فارقتا الحياة. وأكد السفير أنه تم نقل الجثامين والعائلة إلى جاكرتا بمتابعة من السفارة و تم بعد ذلك نقل الجثامين والعائلة وعبر الخطوط

تحولت رحلة سفر عائلة سعودية إلى اندونيسيا من اجل السياحة إلى فاجعة، وذلك بغرق الام وابنتها في في منطقة لومبوك الساحلية وذلك جراء موجة عالية اخذت الام وابنتها الى منطقة بعيدة واكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا عصام بن عابد الثقفي لـ "الخليج 365" أن السفارة منذ بلغت بالحادثة ارسلت مندوب السفارة في بالي إلى لومبوك وباشر الحالة وأضاف أن عائلة سعودية مكونة تقريبا من 15 شخصا قدمت إلى اندونيسيا من أجل السياحة وهم كل سنة يأتون إلى منطقة لومبوك وهي منطقة ساحلية. وأشار الثقفي أن الوالد وزجته وابنته واطفاله كانوا يسبحون في منطقة كان الموج فيها عالي جدا، واخذت موجة الأم وابنتها إلى منطقة صخرية بعيدة وأضاف أن أهل المنطقة والعائلة قاموا بنقلهما إلى المستشفى ولكن للاسف الأم وابنتها فارقتا الحياة. وأكد السفير أنه تم نقل الجثامين والعائلة إلى جاكرتا بمتابعة من السفارة و تم بعد ذلك نقل الجثامين والعائلة وعبر الخطوط السعودية في رحلتها يوم أمس إلى مدينة جده. واضاف السفير انه يتمنى من كل سعودي يزور اندونيسيا ان يتوخى الحذر في المناطق التي يزورها وان تكون تلك المناطق مصرح لها من السطات الاندونيسية وان لا يذهبوا الى مناطق نائية وبعيدة يصعب الوصول اليها بسرعة.

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