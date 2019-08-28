التقاعد: 40 مليار ريال قيمة المعاشات المصروفة للنصف الأول من 2019م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م، بلغت 40 مليار ريال، حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار (3.5) مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام المالي 2018م.

كما بلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من 2019م (29,474) متقاعدا، في حين كان عدد المتقاعدين خلال الفترة نفسها من عام 2018م (25,981) متقاعدا بزيادة قدرها (13%)، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م (933,184) متقاعدا، يصرف لهم شهريا (6.6) مليارات ريال.

من جانب آخر أنهت المؤسسة أكثر من (1.2) مليون معاملة خلال النصف الأول من 2019م، منها (88%) معاملة الكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي بدورة يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.