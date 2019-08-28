خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، بحضور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات وتقدير أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.
وحمّل أمير دولة الكويت، ، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تهنئتهما بسلامته، سائلًا المولى أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري
والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح و وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.
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