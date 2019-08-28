شاهد مذيع سعودي يثير سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي

سخط رواد مواقع التواصل اجتماعي على مذيع سعودي قام بتصرف غيرمهني أثناء إجراءه مقابلة صحفية مع المواطنين السعوديين خلال مناسبة يطلق عليها "موسم الطائف الترفيهي" الذي يقام بشكل سنوي.

وأجرى المذيع في التلفزيون السعودي الرسمي، خالد الجبر، لقاء مع مواطن عرّف عن نفسه بأنه متقاعد من وزارة الداخلية، ليسأله عن رأيه في موسم الطائف.

إلا أن المواطن بدأ بالتغزل بولي العهد محمد بن سلمان، قائلا: "بتكلم عن موسم المملكة، رؤية محمد بن سلمان جزاه الله خيرا، مملكة العز والحرية، لم نمنع من الترفيه، ومنذ عرفنا المملكة ونحن في ترفيه".

وبعد سؤال المذيع مجددا المواطن عن رأيه في موسم الطائف، أجاب الأخير: "موسم الطائف ترفيهي، لبناتنا أول، الذين سجنوهم الشيوخ المطاوعة"، وهو ما دفع المذيع لمقاطعته فورا بعبارة "يعطيك العافية".

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وأبدى المواطن امتعاضه من مقاطعته، قائلا:" ليه يخوي".

وأثار تصرف المذيع الجبر جدلا واسعا، إذ أطلق مغردون هاشتاغات تهاجمه، وتطالب وزارة الإعلام بمعاقبته، معتبرين سلوكه "خارج عن المهنية والأدب".

فيما دافع آخرون عن الإعلامي السعودي كما أفاد موقع عربي 21، قائلين إنه تصرف بمهنية، ومنع المواطن من التهجم على رجال الدين عبر التلفزيون الرسمي.