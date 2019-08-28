متحرش بمنقبة ينتظر عقوبة السعودية

سادت حالة من الغضب العارم في الشوارع السعودية بعد انتشار مقطع مصور لأحد يظهر رجلاً يتحرش لفظياً بسيدة منقبة مع مطالبات بإيقاع العقوبة عليه.

وانطلق وسمٌ حمل اسم متحرش بمنقبة للمطالبة بهذا الشخص الذي صوّر شاشة التلفاز وهو يعلق على سيدتين ورجل ظهروا في مقابلة تلفزيونية بألفاظ خادشة للحياء.

كتب إبراهيم المنيف:" إن الحجاب لا يمنع التحرش كما هو واضح، للأسف الكثير جعلوا اللحية والعباءة غطاء لسوء الخلق، ودليلاً للصلاح والعفاف"، مشددًا على أن لن يرتدع هؤلاء حتى تطالهم عقوبة رادعة.

وتعجبت نور:" حتى المنقبات ماسلموا من المعاقيين فكريًا، لا منقبة ولا محجبة سلموا منهم، لازم يتعاقب ويأخذ جزاه، كلام مقرف يسمعونه كل العالم"

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أما نوف فعلقت بقولها:" إلى متى شهوات هؤلاء الحيوانية طاغية على عقولهم؟ هذا يجب أن يكون عبرة لكل شخص عقله ناقص".

وشدد العنزي على أن في زمن نصير المرأة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا المتحرش لن يفلت من يد العدالة أبدًا، الأمر مسألة وقت ويلقى جزاءه.

يذكر بأن حالات التحرش قد ازدادت في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية مع مطالبات بإسقاط العقوبة على المتحرشين لردعهم بشكل قانوني، بحسب "ايجي سعودي".