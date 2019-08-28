إنهاء معاناة فتاة من انحناء بالعمود الفقري عبر فريق طبي بعسير

تمكّن فريقٌ طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، من إنهاء معاناة فتاة من تحدب وانحناء العمود الفقري.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن وزارة الصحة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّه تمّ إجراء الفحوصات الطبية، ثم قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها.

وأضاف البيان أنّ العملية تكللت بالنجاح، وأنّ المريضة تنعم بصحة جيدة حاليًا عقب تشافيها من التحدب والانحناء .

ومستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي بمنطقة عسير، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، وتتوفر به كافة التخصصات الطبية .