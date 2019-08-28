أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، العثور على جثة المفقود في سيل وادي ضمد بمنطقة جازان، وذكر بيانٌ مقتضبٌ صادرٌ عن المديرية، اطلعت عليه «عاجل»: «مدني فيفا يعثر على جثة المفقود في سيل وادي ضمد بمشاركة متطوعي الدفاع المدني نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته».
وكانت «الدفاع المدني» قد أعلنت في وقتٍ سابق، أن فرق الإدارة بمحافظة فيفاء قد تلقّت بلاغًا مساء أمس الثلاثاء، عن سقوط شخص في سيل وادي ضمد، وباشرت أعمال البحث عنه.
يأتي هذا فيما هطلت مساء الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات فيفاء والداير بني مالك وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
ودائمًا ما تُحذر مديرية الدفاع المدني من خطر الاقتراب من مجاري السيول والأودية، في مثل هذه الحالات المناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة «مفقود السيل» بجازان.. و«الدفاع المدني»: في وادي ضمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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