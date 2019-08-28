في مقابلة نادرة.. المغنية الفرنسية «ديامس» تبوح من مكة بشعورها بعد الإسلام

في مقابلة نادرة، تحدثت نجمة الراب الفرنسي السابقة، ميلاني جورجيادس، الشهيرة بـ«ديامس»، عن رحلة اعتناقها الإسلام، بعد أداء فريضة الحج، وتقول قناة «bfm»، الفرنسية: «منذ عام 2013، كانت التصريحات الإعلامية التي أدلت بها ديامس معدودة على أصابع اليد الواحدة، قبل أن تجري مؤخرًا مقابلة، تحدثت خلالها عن ملابسات اعتناقها الإسلام عام 2008، وتخليها عن حياتها المهنية السابقة في عام 2012».

وقالت «ديامس»، وفق مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز»، السعودية الناطقة بالإنجليزية، حول اعتناقها الإسلام وردود الأفعال في فرنسا عندما ظهرت لأول مرة مرتديةً الحجاب: «كانت صدمة كبيرة للفرنسيين.. كنت مغنية، وفجأة ظهرت بالحجاب.. جاء المصورون إلى المسجد والتقطوا صورتي، فقال الناس: كيف يمكن هذا؟ هذه المرأة ترتدي الحجاب الآن؟ وكما تعلمون، كان هذا يبدو مستحيلًا بالنسبة لهم».

وتروي «ديامس»، كيف أن زيارة لها عند صديقة مسلمة جعلتها تكتشف الإسلام، وتتذكر أنه «عندما بدأت في الصلاة، انضممت إليها.. أثناء الصلاة وسجودي معها، شعرت بالارتباط بالله.. لقد كان إلهامًا.. أصبحت مقتنعة بشكل وثيق بوجود الله.. كلما قرأت القرآن كلما ازددت اقتناعًا...».

في بداية 2010، قررت «ديامس»، عدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول اعتناقها الإسلام، وأوضحت: «لم أكن أعرف ماذا أقول؛ لأنه إيمان.. من الصعب توضيح ذلك.. هذه القرار غير حياتي.. مرة واحدة، أدركت أن كل هذا المال والنجاح والجاه، لم يجعلني سعيدة..؛ لذلك بحثت عن السعادة.. كنت حزينة جدًا ووحيدة، كنت أتساءل لماذا أعيش على الأرض؟، ليس لأكون غنية أو مشهورة؛ لأن ذلك لم يجعلني سعيدة.. لذلك بدأت البحث عن إجابات لأسئلتي».

وأوضحت القناة الفرنسية أنه في أكتوبر 2018، أعلنت صديقة للمغنية الفرنسية السابقة أن «ديامس»، غادرت فرنسا، وفقًا للعديد من المصادر فقد اختارت الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وأدت للمرة الثانية فريضة الحج هذا العام، وأضافت صديقة «ديامس»، أن صديقتها أبلغتها أنها سعيدة بحياتها الجديدة في السعودية، وستزور فرنسا من فترة إلى أخرى لزيارة أقربائها وأصدقائها.