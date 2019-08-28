الزعاق يوضح سبب ظهور «بقعة شديدة الاحمرار» وعلاقتها بـ«الرطوبة»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سبب ظهور بقعة شديدة الاحمرار، وعلاقتها بنسبة الرطوبة، وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خلال هذه الأيام والأيام السابقة تعمل الرطوبة في طبقات الجو العليا علاوة على السحب العابرة في الطبقات الدنيا على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش».

إلى ذلك نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى وصول درجة الرطوبة في مكة المكرمة إلى 70% ووصول درجة الحرارة العظمى إلى 42 رجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

وتصل درجة الرطوبة في المدينة المنورة إلى 35%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 44 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبَّهت، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة.

وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إن منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الدرب، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب) تشهد رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، حتى السادسة مساء، فيما تشهد منطقة عسير (أبها، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع)، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد، فيما تشهد منطقة الباحة، (الحجرة، المندق، بلجرشي، قلوة) نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، حتى السادسة مساء.

أما منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، فتشهد نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية حتى السادسة مساء، وتشهد منطقة المدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، خيبر) نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية، كما تشهد منطقة تبوك (أملج، تبوك، تيماء) نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية حتى السادسة مساء.