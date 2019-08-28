«الحصيني» يتوقع هطول أمطار غزيرة على سبع مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، تستمر إلى غد الخميس، على سبع مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشمالية وتبوك»، مشيرًا إلى هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من وسط والساحل الغربي من المملكة من شبه قوية الى قوية.

إلى ذلك الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة.

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وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إن منطقة جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الدرب، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب) تشهد رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، حتى السادسة مساء، فيما تشهد منطقة عسير (أبها، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع)، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد، فيما تشهد منطقة الباحة، (الحجرة، المندق، بلجرشي، قلوة) نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، حتى السادسة مساء.

أما منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، فتشهد نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية حتى السادسة مساء، وتشهد منطقة المدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، خيبر) نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية، كما تشهد منطقة تبوك (أملج، تبوك، تيماء) نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية حتى السادسة مساء.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات مكة المكرمة.