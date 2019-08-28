سفير نيوزيلندا يثمن دعم السعودية لأسر ضحايا «مجزرة المسجدين»

قدم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الحفاوة والترحيب الكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م.

يأتي ذلك تقديراً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافتهم الحجاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وتلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، خطابًا قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني الكثير للضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.

كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفريق العمل في الوزارة على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مبديًا شكره للوزير على تشريفه بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.