بالفيديو.. المنطقة الشرقية تشعر بـ«الشروق» قبل موعده

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أنَّ المنطقة الشرقية شهدت اليوم الأربعاء، ظاهرة الشعور بالشروق قبل موعده.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ظاهرة الشعور بالشروق قبل موعد الشروق تعود من جديد؛ حيث تم الإحساس بذلك الشعور في حفر الباطن وشرقها، وكذلك في الشرقية وسلطنة عُمان، وقد وصل مدى الإحساس بهذا الشعور حتى البحر الأحمر بشكل غير مُباشر».

وأضاف: «ثلاث زوايا تم رصد الظاهرة فيها، شمال الشرقية ووسط والشرقية، الإمارات وسلطنة عُمان».