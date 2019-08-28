بالصور.. رصد كسارات تمارس نشاطًا مخالفًا جنوب الرياض

رصدت أمانة منطقة الرياض ممثلة بلجنة مراقبة الأراضي، كسارات جنوب مدينة الرياض تمارس نشاطًا مخالفًا لأنظمة الاستثمار التعديني.

وقالت أمانة المنطقة في تغريدة اطلعت عليها «عاجل»، عبر حسابها بتويتر، «إن لجنة مراقبة الأراضي وبدعم من قوة المهمات والواجبات، رصدت كسارات جنوب مدينة الرياض تمارس نشاطًا مخالفًا لأنظمة الاستثمار التعديني وتم حيالها اتخاذ الإجراءات اللازمة».

يشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ينص على أن «يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها عن عملية الاستغلال والآلات المستخدمة في تلك المخالفة».

كما ينص النظام على أن «جميع الرواسب الطبيعية للمعادن تعد ملكًا للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي، ومنطقتها الاقتصادية، وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها خلال مدة الترخيص».

ويمنع نظام الاستثمار التعديني، «أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية من القيام بأي عمليات أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك، هيئة الساحة الجيولوجية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية، والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية، بعد إخطار الوزارة المختصة».