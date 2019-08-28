السعودية اليوم / اجتماع المجلس المحلي بصبيا يناقش آلية تنفيذ الخدمات والمشروعات الحيوية



صبيا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

رأس محافظ صبيا منصور بن زيد الدواد اليوم، جلسة المجلس المحلي لمناقشة المشاريع الحيوية للمحافظة المتعثرة منها وتذييل العقبات لتنفيذها .

وأعرب المحافظ خلال الجلسة، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على الدعم الذي تجده المحافظة في جميع المجالات، وما تشهده من تنمية شاملة وفق رؤية المملكة 2030 .

وخلال الجلسة، ناقش الحضور عدداً من التوصيات السابقة والمرفوعة لمجلس المنطقة وما استجد عليها من أعمال، إضافة إلى استعراض المشاريع المعتمدة وآلية تنفيذها.

وفِي نهاية الاجتماع ، أثنى محافظ صبيا، على جهود الإدارات الحكومية، مشدداً في الوقت نفسه على مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وفقاً لتوجيهات ولاة الامر - حفظهم الله - .

// انتهى //

13:52ت م

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