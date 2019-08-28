السعودية اليوم / جامعة طيبة تطلق حملة "أدويتك بالملّي" بجوار المسجد النبوي



المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

أطلقت جامعة طيبة أمس، حملة " أدويتك بالملّي " للتعامل والاستخدام الأمثل للأدوية في عامها الخامس، التي نفذها نادي إكسير الصيدلي التابع لكلية الصيدلة، وذلك ضمن مبادرة خير أمة، وتستمر لمدة يومين بجوار المسجد النبوي.

وأوضح وكيل كلية الصيدلة الدكتور هاني خوجة، أن الهدف من الحملة هو توعية زوار المدينة المنورة وأهلها على الطريق الأمثل لاستخدام الأدوية، من حيث استخدام الجرعات الصحيحة، وطرق تلافي الأثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية بين الأدوية، وموانع الاستعمال للأدوية، وطرق حفظ الأدوية وتخزينها بشكل سليم، ومتابعة المريض والتزامه بالأدوية، والمعلومات الأساسية التي ينبغي على المريض معرفتها، وكيفية استخدام الأدوية أثناء فترة الحمل والإرضاع بالنسبة للنساء، مضيفاً أن المشاركين في الحملة هم طلاب وطالبات جامعة طيبة.

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13:49ت م

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