السعودية اليوم/ تعليم مهد الذهب ينهي استعداداته لبداية العام الدراسي الجديد



المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة وصول المقررات الدراسية لجميع مدارس المحافظة " بنين و بنات "، لجميع المراحل الدراسية ، وذلك لضمان بداية عام دراسي جاد من أول يوم دراسي .

من جهة أخرى وقف مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني ميدانياً على جاهزية النقل المدرسي، ووصول 30 حافلة، الدفعة الأولى للنقل التعليمي.

وأوضح القحطاني أنه تم اعتماد 9 مدارس بالمحافظة للتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة، وإسناد تدريس الصفوف الأولية " بنين " للمعلمات في فصول دراسية منفصلة عن الطالبات في المبنى المدرسي ، وذلك لسهولة تواصل الأم مع المعلمة ذات الخبرة في التعامل مع الطفل في السنوات المبكرة ، وذلك لمتابعة تقدم الطفل دراسياً.

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13:48ت م

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