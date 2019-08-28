السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يلتقي مدير السعودية اليوم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



حائل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وعدد من مسؤولي الفرع.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين ومناقشة تحقيق الأهداف المشتركة .

وفي نهاية اللقاء تسلم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف إهداءً من معالي مدير الجامعة عبارة عن مجموعة كتب من إصدارات الجامعة.

// انتهى //

13:25ت م

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