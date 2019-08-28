السعودية اليوم / بلدية أحد المسارحة تكثف جهودها لتصريف مياه الأمطار



أحد المسارحة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة أحد المسارحة جهودها لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في عدد من أحياء المحافظة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وأوضح رئيس البلدية المكلف محمد بن عطية فقيهي أن فرق الطوارئ والكوارث تعمل على إزالة كافة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار ، مؤكدًا نجاح قنوات تصريف مياه الأمطار والفرق في عمليات النزح وتصريف وتسهيل حركة المرور بشوارع المحافظة.

وأضاف أنه سوف يلي عمليات النزح أعمال للرش والمكافحة الحشرية، مبينًا أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار على منطقة جازان ومحافظة أحد المسارحة خصوصًا، من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الخدمات والصيانة والنظافة بتكوين فرق عمل طارئة تعمل على مدار الساعة مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار.

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13:22ت م

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