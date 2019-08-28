السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم برنامج "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"



نجران 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، برنامج "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.

واستهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، قائدات ومعلمات الصفوف الأولية والطفولة المبكرة، ومشرفات الصفوف الأولية في إدارة ومكاتب التعليم لتعريفهن بكيفية التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وتدريبهن على مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.

واشتملت الدورة التي قدمتها المدربة بدرية حتوه، عدداً من المحاور منها "التعريف بماهية التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، المهارات الأساسية للتعامل مع طلاب الصفوف الأولية، الأساليب العلمية التربوية للتعامل مع طلاب الصفوف الأولية، فن التعامل مع طلاب الصف الأول الابتدائي، مهارات التعامل ودورها في صقل المعلم الناجح، العملية التعليمية وفن التعامل، تطبيق عملي على مهارات التعامل وربطها بالعملية التعليمية لتجويد التعليم.

// انتهى //

13:21ت م

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