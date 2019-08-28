ثقافي / عريش الملك عبدالعزيز معلم تاريخي في بلدة السلميه بالخرج



‏ السيح 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

يعد عريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلميه بمحافظة الخرج من أهم المعالم التاريخية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي تم إدراجه مؤخراً ضمن مشروع المسارات السياحية بالمملكة.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني أن الأهمية التاريخية للعريش تعود لارتباطه بالمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث أنشئ في مزارع أوقاف الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في بلدة السلميه الواقعة شمال مدينة السيح، وذلك عام 1337هـ، وكان الملك عبدالعزيز يتخذ منه مجلسا في زياراته المتكررة للخرج خصوصاً خلال فترة الصيف.

وأبان القحطاني أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني‏ قامت بإعادة بناء عريش الملك عبدالعزيز التاريخي، ضمن مشاريعها الرامية لتأهيل وتهيئة المعالم والمواقع التاريخية في المملكة، ‏حيث تم في المشروع إعادة بناء المجلس باستخدام العروق والخشب بمساحة 100 متر مربع، والسور الطيني التراثي والبوابات وتوفير منطقة جلوس، إلى جانب ترميم البئر والسواني وتشجير كامل

الموقع وتجهيزه بالممرات ليكون معلماً، وإضافة للمعالم التاريخية التي تتميز بها مدن ومراكز وقرى الخرج، ‏التي تحضى باهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومن ضمنها تأهيل مرافق عيون السيح الواقعة في غرب مدينة السيح لتكون مقصداً للزوار من المواطنين والمقيمين بالمملكة ومن مواطني دول

// انتهى //

13:20ت م

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‏ السيح 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسيعد عريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلميه بمحافظة الخرج من أهم المعالم التاريخية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي تم إدراجه مؤخراً ضمن مشروع المسارات السياحية بالمملكة.وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني أن الأهمية التاريخية للعريش تعود لارتباطه بالمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث أنشئ في مزارع أوقاف الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في بلدة السلميه الواقعة شمال مدينة السيح، وذلك عام 1337هـ، وكان الملك عبدالعزيز يتخذ منه مجلسا في زياراته المتكررة للخرج خصوصاً خلال فترة الصيف.وأبان القحطاني أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني‏ قامت بإعادة بناء عريش الملك عبدالعزيز التاريخي، ضمن مشاريعها الرامية لتأهيل وتهيئة المعالم والمواقع التاريخية في المملكة، ‏حيث تم في المشروع إعادة بناء المجلس باستخدام العروق والخشب بمساحة 100 متر مربع، والسور الطيني التراثي والبوابات وتوفير منطقة جلوس، إلى جانب ترميم البئر والسواني وتشجير كاملالموقع وتجهيزه بالممرات ليكون معلماً، وإضافة للمعالم التاريخية التي تتميز بها مدن ومراكز وقرى الخرج، ‏التي تحضى باهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومن ضمنها تأهيل مرافق عيون السيح الواقعة في غرب مدينة السيح لتكون مقصداً للزوار من المواطنين والمقيمين بالمملكة ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي // انتهى //13:20ت م0079

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