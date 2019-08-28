

بريدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم خلال الفترة الحالية 100 شخصية من داخل وخارج المملكة لزيارة مهرجان بريدة للتمور 1440هـ المقام في مدينة التمور ببريدة.

وأوضح أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم المتمثلة في التكامل والتقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل إبراز الوجه المشرق للمنطقة وتفعيل جميع الجوانب التي تعزز الإضاءة على مفاصل التنمية وفرص الاستثمار وإيجاد بيئة جاذبة تدعم الرؤية الوطنية وتنويع المصادر والموارد المالية في ظل اقتصادٍ وطني مثالي.

وأكد الحنايا أن نجاح مهرجان بريدة للتمور وما يعيشه من تطور قفز به نحو مشارف العالمية بخطى واثقة ومنهجية علمية واستراتيجية عملية أحد ثمار اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وبين أن غرفة القصيم حرصت على تحقيق هذه الصورة التكاملية والتناغم مع الجهة المنظمة للمهرجان من خلال مشروع دعوة الضيوف والحرص على التنوع في الاستقطابات وفقاً لكفاءة وتخصص المدعوين داخل وخارج المملكة من رؤساء مجالس غرف تجارية ورجال المال والأعمال واقتصاديين واعلاميين وباحثين في المجالات الزراعية والتسويقية والنوافذ التجارية، مثمناً لمجلس إدارة الغرفة على حرصه واهتمامه وتبنيه لمثل هذه الخطوات في مختلف الفعاليات والمناسبات.

// انتهى //

13:05ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرفة القصيم تستضيف 100 شخصية من داخل وخارج المملكة لزيارة مهرجان بريدة للتمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.