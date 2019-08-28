السعودية اليوم / "تصميم التعليم" .. برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، برنامج بعنوان "تصميم التعليم"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر ليومين، المعلمات لتعريفهن بمجال التصميم التعليمي واستخداماته في عمليات التحليل والتنفيذ والتطوير للمواد الإلكترونية.

وتشتمل الدورة التي تقدمها المدربة سارة آل فاضل، على عدد من المحاور منها التعريف بماهية التصميم التعليمي، ومفهوم التصميم التعليمي للمقررات الإلكترونية، ومعرفة خطوات ومراحل التصميم التعليمي، وكيفية الإلمام بالأهداف التعليمية وطرق صياغتها، وأنواع البرامج الجاهزة المستخدمة في إنشاء صفحات الويب، وإلقاء الضوء على التقنيات الحديثة في التعليم، ومعرفة استراتيجيات وأنماط التعلم، وصياغة أهداف المقررات صياغة تربوية سليمة، وتطبيق نظري وعملي على التصميم التعليمي.

// انتهى //

12:54ت م

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