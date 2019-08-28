الدفاع المدني: العثور على مفقود سيل وادي ضمد

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن «مدني فيفا» تمكن من العثور على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.

أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن «مدني فيفا» تمكن من العثور على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.

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