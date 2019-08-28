السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح 342 لعبة الكترونية منذ بداية 2019م وحتى نهاية يوليو، وذلك وفقا للتصنيف العمري للألعاب الالكترونية المعتمد لديها.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنها صنفت وفسحت 342 لعبة أبرزها:
Mortal Combat 11 ،Kingdom Hearts 3 ،Resident Evil 2، موضحة أن التصنيف العمري هو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى سلامة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وملاءمته للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها.
وأكدت الهيئة أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم، مع شرح لماذا بعض الألعاب قد لا تكون مناسبة، إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة ليكون الأهل على دراية بمحتواها وتصنيفها، داعية إياهم إلى تحذير أطفالهم من إعطاء تفاصيل شخصية في الألعاب الجماعية، وحثهم على الإبلاغ عن أي سلوك غير لائق فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف وتفسح 342 لعبة الكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.