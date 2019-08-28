الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف وتفسح 342 لعبة الكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح 342 لعبة الكترونية منذ بداية 2019م وحتى نهاية يوليو، وذلك وفقا للتصنيف العمري للألعاب الالكترونية المعتمد لديها.

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وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنها صنفت وفسحت 342 لعبة أبرزها:

Mortal Combat 11 ،Kingdom Hearts 3 ،Resident Evil 2، موضحة أن التصنيف العمري هو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى سلامة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وملاءمته للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها.

وأكدت الهيئة أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم، مع شرح لماذا بعض الألعاب قد لا تكون مناسبة، إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة ليكون الأهل على دراية بمحتواها وتصنيفها، داعية إياهم إلى تحذير أطفالهم من إعطاء تفاصيل شخصية في الألعاب الجماعية، وحثهم على الإبلاغ عن أي سلوك غير لائق فيها.