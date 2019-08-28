، هدايا "أردوغان" ونواب حزبه باتت حديث الشارع التركي ،

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كشفت مصادر تركية، أن الهدايا والمشغولات الفضية والمجوهرات التي حصل عليها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان؛ ووزير داخليته سليمان صويلو؛ وعدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، باتت حديث الشارع التركي.
وبعد أن اكتشف حصول "أردوغان وسليمان صويلو وأعضاء في حزب العدالة والتنمية" على هدايا ومشغولات فضية بقيمة 600 ألف ليرة تركية، من الوصاة المعينين على البلديات في عام 2017، جاء كشف مرة أخرى عن فواتير ومستندات جديدة خاصة بتلك الهدايا.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، فقد كشفت المستندات الجديدة أن وزير الداخلية سليمان صويلو؛ حصل على هدايا فضية ومجوهرات بقيمة 52 ألف ليرة، كما حصل وزير الدفاع خلوصي أكار؛ على هدايا بقيمة 47 ألف ليرة.
وأوضحت المستندات أن بلدية مدينة ماردين تحملت مبلغ 52 ألفاً و864 ليرة تكلفة رحلة سياحية خاصة بسليمان صويلو؛ مع شركة "Turkuazlar Turizm"، لمدة أربعة أيام، بتاريخ 13 يونيو 2017.
وأشارت إلى أن المبلغ الضخم دفع قيمة استئجار أربع حافلات نقل ركاب صغيرة، الفاتورة الأخرى كانت بقيمة 47 ألفاً و790 ليرة قيمة استئجار 15 سيارة لمصلحة وزير الدفاع خلوصي أكار.
وأماطت المستندات اللثام عن أن عضو حزب العدالة والتنمية مصطفى يامان؛ الذي عُين وصياً على بلدية مدينة ماردين، أنفق مليوناً و719 ألفاً و240 ليرة و80 قرشاً من ميزانية البلدية لتقديم الشاي والحلويات لنواب من حزب العدالة والتنمية، من بينهم "شيخموس دينتشال، وجنكيز دمير كايا، وجايدا بولونماز، وأحمد أرسلان".
وقال رئيس البلدية المقال التابع لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي أحمد تُرك؛ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": نحن نتحدث بالمستندات، وسنستمر في الحديث.
هدايا "أردوغان" ونواب حزبه باتت حديث الشارع التركيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-28
كشفت مصادر تركية، أن الهدايا والمشغولات الفضية والمجوهرات التي حصل عليها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان؛ ووزير داخليته سليمان صويلو؛ وعدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، باتت حديث الشارع التركي.
وبعد أن اكتشف حصول "أردوغان وسليمان صويلو وأعضاء في حزب العدالة والتنمية" على هدايا ومشغولات فضية بقيمة 600 ألف ليرة تركية، من الوصاة المعينين على البلديات في عام 2017، جاء كشف مرة أخرى عن فواتير ومستندات جديدة خاصة بتلك الهدايا.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، فقد كشفت المستندات الجديدة أن وزير الداخلية سليمان صويلو؛ حصل على هدايا فضية ومجوهرات بقيمة 52 ألف ليرة، كما حصل وزير الدفاع خلوصي أكار؛ على هدايا بقيمة 47 ألف ليرة.
وأوضحت المستندات أن بلدية مدينة ماردين تحملت مبلغ 52 ألفاً و864 ليرة تكلفة رحلة سياحية خاصة بسليمان صويلو؛ مع شركة "Turkuazlar Turizm"، لمدة أربعة أيام، بتاريخ 13 يونيو 2017.
وأشارت إلى أن المبلغ الضخم دفع قيمة استئجار أربع حافلات نقل ركاب صغيرة، الفاتورة الأخرى كانت بقيمة 47 ألفاً و790 ليرة قيمة استئجار 15 سيارة لمصلحة وزير الدفاع خلوصي أكار.
وأماطت المستندات اللثام عن أن عضو حزب العدالة والتنمية مصطفى يامان؛ الذي عُين وصياً على بلدية مدينة ماردين، أنفق مليوناً و719 ألفاً و240 ليرة و80 قرشاً من ميزانية البلدية لتقديم الشاي والحلويات لنواب من حزب العدالة والتنمية، من بينهم "شيخموس دينتشال، وجنكيز دمير كايا، وجايدا بولونماز، وأحمد أرسلان".
وقال رئيس البلدية المقال التابع لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي أحمد تُرك؛ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": نحن نتحدث بالمستندات، وسنستمر في الحديث.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
12:45 PM
حصلوا عليها من الوصاة المعينين على البلديات في 2017
كشفت مصادر تركية، أن الهدايا والمشغولات الفضية والمجوهرات التي حصل عليها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان؛ ووزير داخليته سليمان صويلو؛ وعدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، باتت حديث الشارع التركي.
وبعد أن اكتشف حصول "أردوغان وسليمان صويلو وأعضاء في حزب العدالة والتنمية" على هدايا ومشغولات فضية بقيمة 600 ألف ليرة تركية، من الوصاة المعينين على البلديات في عام 2017، جاء كشف مرة أخرى عن فواتير ومستندات جديدة خاصة بتلك الهدايا.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، فقد كشفت المستندات الجديدة أن وزير الداخلية سليمان صويلو؛ حصل على هدايا فضية ومجوهرات بقيمة 52 ألف ليرة، كما حصل وزير الدفاع خلوصي أكار؛ على هدايا بقيمة 47 ألف ليرة.
وأوضحت المستندات أن بلدية مدينة ماردين تحملت مبلغ 52 ألفاً و864 ليرة تكلفة رحلة سياحية خاصة بسليمان صويلو؛ مع شركة "Turkuazlar Turizm"، لمدة أربعة أيام، بتاريخ 13 يونيو 2017.
وأشارت إلى أن المبلغ الضخم دفع قيمة استئجار أربع حافلات نقل ركاب صغيرة، الفاتورة الأخرى كانت بقيمة 47 ألفاً و790 ليرة قيمة استئجار 15 سيارة لمصلحة وزير الدفاع خلوصي أكار.
وأماطت المستندات اللثام عن أن عضو حزب العدالة والتنمية مصطفى يامان؛ الذي عُين وصياً على بلدية مدينة ماردين، أنفق مليوناً و719 ألفاً و240 ليرة و80 قرشاً من ميزانية البلدية لتقديم الشاي والحلويات لنواب من حزب العدالة والتنمية، من بينهم "شيخموس دينتشال، وجنكيز دمير كايا، وجايدا بولونماز، وأحمد أرسلان".
وقال رئيس البلدية المقال التابع لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي أحمد تُرك؛ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": نحن نتحدث بالمستندات، وسنستمر في الحديث.
، هدايا "أردوغان" ونواب حزبه باتت حديث الشارع التركي ،
المصدر : الخليج 365
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